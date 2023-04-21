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Жителя Астаны, столкнувшего с балкона супругу, осудили на три года

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 18:27
Жителя Астаны, столкнувшего с балкона супругу, осудили на три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд № 2 района «Алматы» г.Астаны вынес обвинительный приговор в отношении столичного жителя, столкнувшего супругу с балкона после семейного скандала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, применив в отношении супруги физическое насилие, стал душить, а затем поднял ее на оконную раму балкона и вытолкнул с балкона 2 этажа, причинив тяжкий вред здоровью.

Вина мужчины доказана признательными показаниями подсудимого, показаниями потерпевшей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Прокурор поддержал обвинение.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние подсудимого.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция ст. 106 ч.1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и осужден к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.


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