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Жителя Аркалыка наказали за организацию религиозных собраний

Автор:  
Жанна Мусабаева
9 Апреля 2021, 14:36
Жителя Аркалыка наказали за организацию религиозных собраний

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ — Суд привлек жителя города Аркалыка за нарушение установленных требований к проведению религиозных обрядов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Сотрудниками управления по противодействию экстремизму в марте 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нарушения установленных требований к проведению религиозных собраний со стороны 28-летнего жителя Костанайской области, который является членом одного из благотворительных учреждений. Судом данный мужчина был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 145 850 тенге», - рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что этот мужчина в текущем году уже привлекался судом за осуществление незаконной миссионерской деятельности.

Всего же с начала года к административной ответственности в сфере религиозных отношений привлечено четверо жителей области на общую сумму свыше 650 тысяч тенге.


Костанайская область   Борьба с преступностью   Религия  
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