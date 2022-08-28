28 Августа 2022 18:22

Жителя Актюбинской области осудили за поездку в поезде с электрошокером

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Оружие у пассажира поезда в июне обнаружили пограничники. Изъятый у гражданина электрошокер Police не зарегистрирован в органах внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал МойГОРОД.

Суд признал правонарушителя виновным за незаконные приобретение и ношение оружия. Ему назначили административный штраф в размере 61 260 тенге, постановив уничтожить электрошокер.

Постановление вступило в законную силу.









Фото: mgorod.kz