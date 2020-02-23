Жителя Актау наказали за оскорбление девушки в мессенджере

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина отправил девушке через мессенджер WhatsApp сообщение с оскорбительными словами, унизив её честь и достоинство. Наказание правонарушителю вынесли в специализированном административном суде Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

В суде мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 255 тенге.