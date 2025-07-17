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    17:23, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Жительницу Атырау сняли с рейса за дебош в аэропорту Астаны

    В столичном аэропорту транспортные полицейские сняли с рейса «Астана — Атырау» пассажирку, нарушившую общественный порядок. Женщина была пьяна, вела себя агрессивно и отказалась подчиниться требованиям экипажа,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция, аэропорт Астаны
    Фото: Polisia.kz

    С начала года сотрудники департамента полиции на транспорте привлекли к ответственности 331 человека за различные нарушения на борту самолетов. В их числе — распитие алкоголя и появление в нетрезвом виде в общественных местах (189 фактов), курение на борту (89), мелкое хулиганство (24) и другие правонарушения.

    Так, в аэропорту города Астаны с рейса в Атырау была снята 31-летняя жительница Атырау.

    По данным линейного отдела полиции, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на замечания сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно. Прибывшим полицейским она отказалась подчиниться, нецензурно выражалась и продолжила нарушать порядок.

    В отношении гражданки составлены административные протоколы сразу по четырем статьям КоАП РК: за неповиновение законному требованию представителя власти, мелкое хулиганство, невыполнение требований экипажа и появление в нетрезвом виде в общественном месте. Материалы направлены в суд. 

    — Агрессивное поведение в общественных местах и на борту самолета не только нарушает порядок, но и ставит под угрозу безопасность других пассажиров и членов экипажа, — напомнили в полиции.

    Как сообщалось, иностранца оштрафовали и сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Астана Аэропорт
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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