Жительницу Атырау сняли с рейса за дебош в аэропорту Астаны

С начала года сотрудники департамента полиции на транспорте привлекли к ответственности 331 человека за различные нарушения на борту самолетов. В их числе — распитие алкоголя и появление в нетрезвом виде в общественных местах (189 фактов), курение на борту (89), мелкое хулиганство (24) и другие правонарушения.

Так, в аэропорту города Астаны с рейса в Атырау была снята 31-летняя жительница Атырау.

По данным линейного отдела полиции, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на замечания сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно. Прибывшим полицейским она отказалась подчиниться, нецензурно выражалась и продолжила нарушать порядок.

В отношении гражданки составлены административные протоколы сразу по четырем статьям КоАП РК: за неповиновение законному требованию представителя власти, мелкое хулиганство, невыполнение требований экипажа и появление в нетрезвом виде в общественном месте. Материалы направлены в суд.

— Агрессивное поведение в общественных местах и на борту самолета не только нарушает порядок, но и ставит под угрозу безопасность других пассажиров и членов экипажа, — напомнили в полиции.

Как сообщалось, иностранца оштрафовали и сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы.