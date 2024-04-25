Жительница Жетысу оформила кредиты на миллион тенге на друга семьи

Жительница Жетысу тайно оформила на семейного друга кредиты более чем на миллион тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Каратальского района, злоупотребляя доверием семейного друга, оформила через его смартфон кредиты и онлайн-займы на сумму более миллиона тенге.

— Мужчина работает пастухом. Для помощи с настройкой смартфона он обратился к супруге близкого друга. Она попросил удостоверение личности якобы для установки некоторых приложений. Аферистка начала оформлять на его имя онлайн-кредиты и займы, просив потерпевшего пройти видеоверификацию объясняя тем, что это необходимо для регистрации, — отметил заместитель начальника Каратальского РОП Арман Султанов.

Женщина брала кредиты периодически, когда знакомый приходил к ним домой в гости, она под разными предлогами проверки смартфона оформляла новые займы. Пастух не знал о своих долгах, пока сотрудники банка не сообщили о просрочке и необходимости погашения кредитов.

Каратальский районный суд признал женщину виновной и, учитывая наличие четверых несовершеннолетних детей, а также полное возмещение ущерба потерпевшему, назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.