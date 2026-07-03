Жительница Жамбылской области дважды обокрала коллегу после случайно услышанного разговора

Женщина случайно услышала, как коллега рассказывала брату, где прячет ключ от дома. Воспользовавшись этим, она дважды проникла в жилище сослуживицы и похитила золотые украшения, передает корреспондент агентства Kazinform.

История началась в сентябре 2025 года в одной из школ Жамбылского района. К учительнице пришел родной брат и попросил ключ от дома. Женщина объяснила, где он спрятан. Этот разговор случайно услышала ее коллега.

Спустя несколько дней, зная, что хозяйка до вечера будет на работе, подсудимая под выдуманным предлогом покинула рабочее место. Она нашла спрятанный ключ, открыла дом коллеги и похитила золотой кулон и кольцо.

После первой кражи женщину никто не заподозрил. Тогда через несколько дней она снова пришла к дому потерпевшей, тем же способом проникла внутрь и забрала золотую цепочку и браслет.

Однако в итоге злоумышленница все же попала на скамью подсудимых. Ее обвинили в краже, совершенной неоднократно с незаконным проникновением в жилище, а вина была подтверждена показаниями потерпевшей и свидетелей.

Прокурор просил назначить подсудимой 3 года 6 месяцев лишения свободы. Сама женщина вину признала, раскаялась и согласилась с позицией обвинения.

Для потерпевшей все закончилось благополучно — в суде она сообщила, что материальный ущерб ей возмещен в полном объеме и претензий к бывшей коллеге она больше не имеет.

Суд учел признание вины, раскаяние и наличие у подсудимой несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установили. В итоге женщину признали виновной и назначили ей 3 года лишения свободы. Однако исполнение наказания отсрочили на 3 года до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

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