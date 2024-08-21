Жительница Японии стала старейшим человеком в мире

Томико Итока, 116-летняя женщина из японского города Асия, стала самым старым живущим человеком в мире, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Томико Итока стала старейшим человеком в мире после смерти 117-летней Марии Браньяс из Испании.

Томико проживает в доме престарелых в городе Асия, префектура Хиого, Япония.

Три месяца назад Томико отметила свое 116-летие, получив цветы и торт (который, как она призналась, ей не понравился), а также открытку от мэра города. Персонал отметил, что, несмотря на проблемы со слухом, она продолжает ясно общаться и регулярно выражает им благодарность.

Она вышла замуж в 20 лет и родила четверых детей (двух дочерей и двух сыновей). Сейчас у неё много внуков и правнуков.

Напомним, в декабре 2023 года Томико Итока стала старейшим человеком Японии после смерти 116-летней Фусы Тацуми.