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    16:21, 21 Август 2024 | GMT +6

    Жительница Японии стала старейшим человеком в мире

    Томико Итока
    Фото: guinnessworldrecords.com

    Томико Итока, 116-летняя женщина из японского города Асия, стала самым старым живущим человеком в мире, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

    Томико Итока стала старейшим человеком в мире после смерти 117-летней Марии Браньяс из Испании.

    Томико проживает в доме престарелых в городе Асия, префектура Хиого, Япония.

    Три месяца назад Томико отметила свое 116-летие, получив цветы и торт (который, как она призналась, ей не понравился), а также открытку от мэра города. Персонал отметил, что, несмотря на проблемы со слухом, она продолжает ясно общаться и регулярно выражает им благодарность.

    Она вышла замуж в 20 лет и родила четверых детей (двух дочерей и двух сыновей). Сейчас у неё много внуков и правнуков.

    Напомним, в декабре 2023 года Томико Итока стала старейшим человеком Японии после смерти 116-летней Фусы Тацуми.

    Теги:
    Япония Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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