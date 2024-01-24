Антикоррупционной службой по ВКО окончено досудебное расследование в отношении жительницы Усть-Каменогорска и других лиц по статье «мошенничество». Общая сумма материального ущерба составила 19,8 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Расследованием установлено, что в период с июня 2022 года по июль 2023 года под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении тестирования жительница Усть-Каменогорска завладела денежными средствами 52 граждан на общую сумму 17,4 млн тенге. Стоимость одного фиктивного сертификата варьировалась от 200 до 700 тыс. тенге.

— Также подозреваемая под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении ЕНТ, обманом завладела денежными средствами 2 жителей области на общую сумму 2,4 млн тенге. Общая сумма материального ущерба составила 19,8 млн тенге, — сообщил Арман Тлеукенов.

В рамках досудебного расследования также проведено финансовое расследование. По его результатам, был наложен арест на автотранспортное средство фигуранта дела. С санкции суда подозреваемая помещена под домашний арест.