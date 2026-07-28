Жительница СКО заразилась редкой инфекцией и попала в больницу

По данным Первой городской больницы Петропавловска, в инфекционное отделение поступила женщина с жалобами на высокую температуру тела, сильную головную боль и слабость. По ее словам, несколько дней назад она обнаружила на себе клеща.

— Впившегося клеща мне сняли в поликлинике. Специалисты обработали место укуса. Поскольку симптомов заболевания не было, я ушла домой. Спустя пару дней мое состояние ухудшилось: поднялась температура, появился сильный озноб, я просто не находила себе места, — рассказывает пациентка.

Она обратилась в поликлинику по месту жительства, откуда врачи сразу же госпитализировали ее в инфекционное отделение. Пациентке был поставлен диагноз: пятнистая лихорадка, вызванная Rickettsia Siberica.

После лечения состояние женщины улучшилось и она пошла на поправку.

— Инфекции, передающиеся через укус клеща, в большинстве случаев на начальном этапе протекают незаметно. Обычно у человека наблюдаются лишь такие симптомы, как небольшое повышение температуры тела, слабость и головная боль. В связи с этим люди поздно обращаются за медицинской помощью. После укуса клеща крайне важно не терять время и сразу обратиться к врачу. В случае своевременного обследования лечение пациенту назначается без промедления. Это позволяет болезни протекать в более легкой форме и снижает риск развития осложнений, — отмечают врачи.

Позднее обращение за медицинской помощью может привести к широкому распространению инфекции в организме, усилению симптомов интоксикации и резкому повышению температуры тела.

Кроме того, заболевание способно поражать кровеносные сосуды и внутренние органы, в том числе печень, сердце, легкие, а в некоторых случаях может воздействовать и на нервную систему. При таком развитии событий лечение затягивается на длительный срок.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области, с наступлением теплых дней начался период активности клещей. На сегодняшний день после укуса клеща за медицинской помощью обратился 711 человек, из них 188 — дети в возрасте до 14 лет.