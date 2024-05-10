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    15:51, 10 Май 2024 | GMT +6

    Жительница Шымкента оставила возле роддома тело недоношенного младенца

    полиция
    Фото: Рolisia.kz

    С вечера 7 мая в городе Шымкенте полиция вела поиски неизвестной женщины, оставившей у перинатального центра №2 тело недоношенного ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тело недоношенного младенца женщина оставила в коробке поздно вечером 7 мая. При каких обстоятельствах плод, которому, по предварительным данным, не больше четырех месяцев, появился на свет, будет установлено в ходе начавшегося следствия.

    По информации пресс-службы ДП Шымкента, по факту обнаружения недоношенного плода, было возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК.

    Агентству Kazinform в ведомстве сообщили о том, чтопроводятся экспертизы, назначенные в рамках следствия. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Шымкент
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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