Жительница Шымкента оставила возле роддома тело недоношенного младенца

С вечера 7 мая в городе Шымкенте полиция вела поиски неизвестной женщины, оставившей у перинатального центра №2 тело недоношенного ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тело недоношенного младенца женщина оставила в коробке поздно вечером 7 мая. При каких обстоятельствах плод, которому, по предварительным данным, не больше четырех месяцев, появился на свет, будет установлено в ходе начавшегося следствия.

По информации пресс-службы ДП Шымкента, по факту обнаружения недоношенного плода, было возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК.

Агентству Kazinform в ведомстве сообщили о том, чтопроводятся экспертизы, назначенные в рамках следствия. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.