Жительница Рудного объехала всю страну за 25 дней

Жительница города Рудный Костанайской области Надежда Швец в марте этого года решила объехать все регионы Казахстана и крупные мегаполисы. Уже 21 марта она отправилась в путь. Из одного города в другой она передвигалась исключительно на поезде. Таким образом, до 14 апреля она посетила историко-культурные и туристические объекты по всей стране. На все это ей потребовалось 25 дней.

Фото: из личного архива Надежды Швец

— Я объехала Астану, Алматы, Шымкент и все регионы. Когда приезжала в каждый город, сначала спрашивала у людей: «Куда можно сходить?». Большинство местных жителей отвечают коротко: «Ничего нет». Но это ошибочное представление. Затем я задаю поиск: «Найди 20 интересных мест города». И там тоже не могут предложить многого. У каждого края, у каждого региона есть свои особенности. Еще меня удивило, что куда бы я ни приехала, люди открытые, доброжелательные, гостеприимные. Я оказалась первой женщиной, которая в одиночку объехала Казахстан на поезде. Поэтому я подала заявку в Книгу рекордов Казахстана, — рассказала турист Надежда Швец.

Жительница Костанайской области впервые побывала в Актобе 10–11 апреля. Спустя 10 дней она вновь приехала и приняла участие в фестивале «Sarqyrama Fest» на Волчьем водопаде. По ее словам, женщина должна думать не только о семье и домашнем очаге, но и о собственных интересах.

— Обычно женщина не отправляется в путь одна в качестве туриста. Мы постоянно заняты семьей, детьми. Не находим ни времени, ни сил, чтобы путешествовать по своей стране. Когда я сама путешествовала по Казахстану на поезде, я не столкнулась ни с какими препятствиями или трудностями. Я выбирала плацкартные места, общалась с людьми. Астана — Караганда — Кокшетау — Петропавловск — Павлодар — Семей — Усть-Каменогорск — Талдыкорган — Конаев — Алматы — Тараз — Шымкент — Туркестан — Кызылорда — Жезказган — Актау — Атырау — Актобе — Уральск — Костанай. Это мой маршрут. Я впервые решилась на такой шаг и ни о чем не жалею. У нашей семьи есть собственный бизнес. Мой супруг развивает рыбное хозяйство. Я домохозяйка, мама двоих детей. Муж поддержал мое решение и мечту. Кроме того, во время поездок по городам я взяла на заметку несколько новых бизнес-идей. Возможно, в будущем мы их реализуем, — сказала она.

По словам Надежды Швец, доверие в семье позволило ей спокойно путешествовать по стране. Ей интересны не зарубежные направления, а каждый город казахстанской земли.

— В Караганде я наблюдала праздник Наурыз. В Кокшетау поднялась на гору и посмотрела на город с высоты. С этого момента я начала снимать каждый город на видеокамеру. Когда приехала в Петропавловск, люди начали меня узнавать. В этом регионе мне понравился ботанический сад. В Павлодаре я увидела кости мамонта, в Капшагае — ретроавтомобили. Алматы — это отдельная история. В городе Тараз есть старый базар. Туркестан тоже особенный. В городе Актобе я посетила планетарий. Здесь я ознакомилась с рестораном, где готовят национальные блюда. А в визит-центре расположен IT-хаб. Там можно ознакомиться с туристическими маршрутами, — рассказала она.

По словам Надежды Швец, в дальнейшем она планирует создать небольшой фильм, в котором покажет достопримечательности всех регионов. Кроме того, она приступила к реализации каждого из 80 желаний, которые записала на бумаге. Одним из них было путешествие по стране, и она целенаправленно его осуществила.

Отметим, что в стране ведется строительство дорог к туристическим направлениям. Особое значение имеет направление «Бейнеу — Сексеул», которое в будущем откроет путь к Каспийскому морю. Коридор «Центр — Запад» соединит туристические зоны Тургайского региона со столицей и сформирует новые маршруты для путешественников.