Жительница Павлодарской области прошла 4 км по трассе в буран, чтобы спасти людей

О героическом поступке учительницы из Павлодарской области узнали казахстанцы через соцсети. На кадрах ролика видно, как при нулевой видимости человек ведет за собой автомобилистов. Этим самым человеком оказалась учительница.

Мария Бедрина рассказала: 8 марта ее дочь родила девочку. 10 марта как раз они отправились в больницу навестить роженицу. Погода стала ухудшаться и вся семья заторопилась обратно домой. Трассы на тот момент еще не перекрыли.

— Непогода нас застала между Павлодаром и Аксу. Когда мы ехали потихоньку, мы догнали колонну, которая стояла на трассе. За нами тоже начали пристраиваться машины, муж был за рулем и поэтому я, не раздумывая, сразу вышла из машины, хотя муж меня и останавливал, но все-таки я решила, что нужно выйти и посмотреть, что впереди. Я прошла вперед, и перед нами оказалось 6 машин. Я постучала в окно первой машины и показала им, чтобы они двигались за мной, — рассказала Мария Бедрина.

Женщина говорит, в момент, когда вела всю колонну за собой, вспомнила историю про полицейского, который поступил также годом ранее. Видела это по новостям. При этом для нее подобный опыт оказался первым в жизни. К павлодарским буранам Мария Николаевна привыкшая, но бураны обычно переживает дома.

— Не было совсем страшно, было спокойно. Мне казалось, что это очень даже хорошо, что мы сможем выйти. Я не смотрела, сколько мы километров шли, я просто знала, что если мы дойдем до моста около поселка Атамекен, там будет намного легче. Там есть и отбойники, и дорога поворачивает на Павлодар, и там будет гораздо тише и легче, — добавила Мария Бедрина.

Женщина вспоминает, перед тем, как отправиться сопровождать колонну, она посмотрела по онлайн-картам путь. Двигаться нужно было еще 4 километра и всю эту дорогу Мария Николаевна указывала путь водителям.

Напомним, из-за непогоды произошло несколько ДТП в Павлодарской области. В Аксу из-за шквального ветра обвалилась часть трубы на заводе. Тем временем, в Баянаульском районе из-за бурана погиб мужчина, отправившийся на поиски скота.