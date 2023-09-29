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    10:01, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жительница Карагандинской области подозревается в создании финпирамиды

    финансовая пирамида
    Фото: МИА «Казинформ»

    Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется департаментом АФМ по Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

    Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 тысяч тг. до 300 тысяч тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.

    Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

    Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай»,  проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».

    Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    —  Уважаемые граждане! Убедительно призываем вас быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, — отметил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов. 

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

     

    Теги:
    Карагандинская область Финансовая пирамида
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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