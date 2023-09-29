Жительница Карагандинской области подозревается в создании финпирамиды

Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется департаментом АФМ по Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 тысяч тг. до 300 тысяч тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

— Уважаемые граждане! Убедительно призываем вас быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, — отметил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.