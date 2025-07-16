Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге
Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Следственным управлением департамента полиции Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы региона, подозреваемой в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере.
По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства.
Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге. Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет.
Уголовное дело готовится к передаче в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом.
Полиция призывает граждан проявлять особую бдительность при совершении любых финансовых операций.
— Не доверяйте незнакомым лицам, представляющимся сотрудниками банков или финансовых учреждений. При получении подозрительных предложений — всегда проверяйте информацию через официальные каналы и консультируйтесь с представителями организаций напрямую, — напомнили в полиции.