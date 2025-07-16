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    13:05, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге

    Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге
    Фото: Polisia.kz

    Следственным управлением департамента полиции Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы региона, подозреваемой в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере.

    По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства.

    Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге. Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет.

    Уголовное дело готовится к передаче в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом.

    Полиция призывает граждан проявлять особую бдительность при совершении любых финансовых операций.

    — Не доверяйте незнакомым лицам, представляющимся сотрудниками банков или финансовых учреждений. При получении подозрительных предложений — всегда проверяйте информацию через официальные каналы и консультируйтесь с представителями организаций напрямую, — напомнили в полиции.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Карагандинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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