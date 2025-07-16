Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге

Следственным управлением департамента полиции Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы региона, подозреваемой в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере.

По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства.

Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге. Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет.

Уголовное дело готовится к передаче в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Полиция призывает граждан проявлять особую бдительность при совершении любых финансовых операций.