Родившаяся в 1958 году, Конституция Нарбаева уже 68 лет носит имя, которое является отражением не только доброй традиции, но и глубокого жизненного кредо. За годы своей жизни она стала свидетелем множества изменений в стране, но неизменно сохраняла свою приверженность активной гражданской позиции, говорит женщина.

— Я очень рада, что могу участвовать в столь важном процессе. Для меня это не просто бюрократическая процедура, а личная история. Сегодня, участвуя в голосовании, я чувствую поддержку и искреннее участие, что особенно важно для меня, — отметила Конституция Нарбаева.

В день, когда принимаются важнейшие решения, касающиеся Основного закона, участие Конституции Нарбаевой в референдуме стало не только личным вкладом, но и выражением верности и ответственности перед будущим страны, заключила женщина.

15 марта в Казахстане стартовал республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки открылись в 07:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00. Предварительная явка граждан на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции за два часа до закрытия большинства участков составила 70,98%. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области — 91,80%.