Жительница Актобе пострадала при обрушении лестницы

В Актобе обрушилась лестница в двухэтажном доме, построенном 60 лет назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

40-летняя женщина в послеобеденное время вышла из квартиры по делам и упала вместе с обрушившейся лестницей со второго этажа на первый.

Алтынай Сағындықова/Kazinform

– В двухэтажном доме №7 по улице Гагарина есть квартира №4 на втором этаже. Там проживают более 10 человек. Происшествие случилось вчера, в середине дня. Соседка, спускаясь по лестнице, упала вместе с этой лестницей. Поэтому мы не могли выйти из квартир, остались на втором этаже. Этот дом построен в 1958 году. Но сдан в эксплуатацию в 1961 году. Так написано в документах. У нас протекает крыша. В этом году произошел разрыв теплотрассы, в подъезде был пар. По этой причине начала портиться и электропроводка. Сейчас, вот, пришли представители частной компании. Они хотят сделать лестницу из железа. А мы для того, чтобы ходить, сделали деревянную. Некоторые даже дома не ночевали. Мы не просим даром. Мы хотим, чтобы нам сделали термомодернизацию. Но у нас нет миллионов, чтобы покупать все новое, потому что старое в аварийном состоянии, – сказала жительница дома Елена Чилочи.

Алтынай Сағындықова/Kazinform

В настоящее время, пострадавшая наблюдается у врачей. Как сообщило Управление здравоохранения Актюбинской области, это нейрохирурги и травматологи.

– Упала вместе с лестницей моя невестка. Она привела домой внука и после обеда вышла из квартиры. В это время послышался грохот. Я вышла, а невестка сидит внизу. «Скорая помощь» доехала кое-как, примерно, через час. И до вечера было медицинское обследование. Сегодня ушла покупать лекарства и еще обследоваться. У нее на теле много синяков. Сама я боюсь высоты. Со вчерашнего дня не выходила из квартиры», – сказала Марина Давдрих.

Как сообщила пресс-служба акима города Актобе, в 2020 году отдел жилищной инспекции помог жителям улицы Гагарина пройти техническую экспертизу.

Фото: Kazinform

– Лицензированная компания не признала дом полностью аварийным. Сделала заключение о том, что дом пригоден для проведения капитального ремонта. После этого жителям дома предложили программу термомодернизации, но они не согласились. Сейчас они могут самостоятельно обратиться к технической проверке. Только они должны доверить это лицензированной организации. Это было разъяснено жителям. После того, как дадут справку о том, что дом аварийный, его поставят на учет как аварийный. Там побывали руководитель жилищной инспекции, специалисты. С жителями встретился аким района «Астана» Алмас Жаксылыков. Вопрос с обрушившейся лестницей решен. Для ремонта мы привлекли специалистов. Они обещали, что в течение двух дней сделают новую лестницу. В прежней лестнице основа была изготовлена из дерева, теперь ее сделают из железа и установят, – сообщила пресс-служба акима города Актобе.

В настоящее время в Актобе есть 34 аварийных жилых дома. Акимат города подготовил план на переселение жильцов только из 8 домов.