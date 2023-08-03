Жители ЖМ «Коктал-2» рассказали о проблемах акиму столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, с какими вопросами к нему обратились жители ЖМ «Коктал - 2», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Встретился с жителями жилого массива «Коктал - 2». Горожане поднимали вопросы по инженерным сетям, газификации, установке камер, светофоров, запуску маршрутов, ремонту ЖК, соцобъектам, благоустройству и др.», - написал на своей странице в Instagram аким.

Аким вкратце остановился на некоторых вопросах. К примеру, для того чтобы увеличить количество ученических мест, в ЖМ «Коктал 2» начато строительство комфортной школы на 2 тыс. мест (пересечение ул. Улытау – Наурыз). Ее планируется сдать уже в следующем году.

Район Сарыарка, как и сам жилой массив, газифицирован. Но, есть так называемые «белые пятна». По ним профильное управление определит сроки. Также есть вопросы по передаче некоторых сетей инженерной инфраструктуры на баланс коммунальных служб.

Много вопросов поступает по камерам видеонаблюдения. В текущем году в городе планируется установить порядка 1 тыс. камер, 300 из них установят в районе Сарыарка, 100 из них - в ЖМ «Коктал -1» и «Коктал -2».

«Сегодня на встрече жители неоднократно задавали вопросы по ЖК, который был построен по линии Казахстанской жилищной компании (КИК). Будем совместно устранять недочёты. Поступившие на встрече вопросы будем решать поэтапно», - написал аким столицы.