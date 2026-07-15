Жители жалуются годами: причину неприятного запаха от ручья Акбулак объяснили в Минэкологии

Годы жалоб на тяжелый запах и загрязнение ручья Акбулак в Астане привели к новым работам по его восстановлению. Что стало причиной проблемы, какие меры уже приняли и какие мероприятия планируются в 2026 году, Министерство экологии и природных ресурсов РК рассказало в ответе на запрос редакции Kazinform.

Проблема ручья Акбулак остается актуальной для жителей района по улице Шакарима Кудайбердиулы, 2А уже несколько лет. С 2019 года граждане сообщают о резком неприятном запахе, загрязнении воды и возможных сбросах нечистот в водный объект.

Фото местных жителей

После обращений специалисты проводили обследования участка и отбор проб воды. В 2019 году по результатам исследований были выявлены превышения по отдельным показателям, в том числе по содержанию железа, марганца, аммиачного азота и другим параметрам. Также фиксировались повышенная интенсивность запаха и низкое содержание растворенного кислорода.

В последующие годы вопрос состояния ручья оставался на контроле. Проводились проверки возможных источников загрязнения, а также работы по очистке территории. В частности, ранее сообщалось о выявлении фактов незаконного слива жидко-бытовых отходов ассенизаторскими машинами в систему ливневой канализации. Нарушителей привлекали к административной ответственности.

Несмотря на проведенные проверки и ранее принятые меры, жители продолжают сообщать о сохранении неприятного запаха в районе ручья Акбулак. В связи с этим агентство Kazinform направило официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы выяснить, почему проблема остается актуальной, какие работы были выполнены и что планируется сделать дальше для восстановления водного объекта.

Почему появился неприятный запах

В Министерстве экологии сообщили, что причина запаха связана прежде всего с состоянием русла ручья. По данным ведомства, речь идет не о постоянном поступлении загрязняющих веществ, а о процессах, которые происходят внутри самого водного объекта.

— По результатам многолетних наблюдений, а также гидрологического обследования, проведенного в 2022 году управлением охраны окружающей среды города Астаны, установлено, что основной причиной возникновения неприятного запаха является не постоянный сброс загрязняющих веществ, а неудовлетворительное гидрологическое состояние русла ручья, — говорится в ответе ведомства.

По данным министерства, проблема связана с сильным заиливанием русла. Уровень заиления благоустроенной части ручья Акбулак достиг около 70%, а толщина донных отложений на отдельных участках превышала два метра.

Фото местных жителей

Из-за снижения глубины русла вода стала застаиваться, отдельные участки начали заболачиваться. В теплый период года это приводит к активному разложению водной растительности и появлению характерного неприятного запаха.

Какие работы уже провели

Одним из этапов восстановления ручья стала механическая очистка русла, проведенная в 2024 году. Работы выполнялись на участке от моста по улице Абылайхана до моста по улице Тауелсиздик.

Фото местных жителей

В ходе очистки был удален значительный объем донных отложений.

— В ходе работ извлечено 163 739 кубических метров донных иловых отложений, что позволило значительно улучшить пропускную способность и проточность русла, — сообщили в министерстве.

После проведенных работ специалисты продолжили обследование состояния ручья и определили участки, где требуется дополнительная очистка.

Что сделают в 2026 году

В ответе Минэкологии говорится, по результатам батиметрических исследований, проведенных в 2026 году, была определена необходимость продолжить очистку русла.

Планируется извлечь еще 62 064,26 кубометра донных отложений. Работы будут проведены на участках от моста по улице Тауелсиздик до устья реки Есиль, а также от моста по улице Абылайхана до железнодорожного переезда.

В министерстве уточнили, что выполнение этих мероприятий будет зависеть от выделения бюджетных средств.

Помимо механической очистки, в 2026 году продолжается биологическая реабилитация ручья.

Фото местных жителей

В рамках этих мероприятий, как отмечают в Минэкологии, предусмотрены санитарная очистка акватории и прибрежной полосы от бытового мусора и избыточной водной растительности, применение препаратов на основе микроводоросли хлореллы для снижения процессов гниения органических отложений, а также принудительная аэрация воды. Аэрация позволит повысить содержание растворенного кислорода и ускорить естественные процессы самоочищения водного объекта.

Проверяют ли возможные сбросы

В министерстве сообщили, что состояние воды в ручье находится под контролем.

Государственный мониторинг качества поверхностных вод на территории Казахстана, включая Астану, на регулярной основе проводит РГП «Казгидромет». Кроме того, локальный лабораторный контроль качества воды на рассматриваемом участке осуществляет ТОО «Арғын Строй 2015».

В ведомстве отметили, что в пределах рассматриваемого участка расположены два официальных источника сброса очищенных сточных вод: очистные сооружения ОС-I РГП на ПХВ «Elorda Eco System» в районе железнодорожного моста и насосно-фильтровальная станция ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» в районе улицы Шакарима Кудайбердиулы.

Оба предприятия осуществляют деятельность на основании действующих экологических разрешений.

Отдельно в министерстве рассказали о контроле возможных источников загрязнения. В ведомстве указали, что на участке проверяют наличие незаконных врезок и несанкционированных сбросов.

— По результатам производственного экологического контроля, проводимого предприятиями в соответствии с требованиями экологического законодательства, а также анализа представляемой отчетности установлено, что качество очищенных сточных вод соответствует установленным технологическим нормативам. Фактов аварийных, несанкционированных либо залповых сбросов со стороны указанных предприятий на момент рассмотрения обращения не установлено, — говорится в ответе ведомства.

Фото местных жителей

Также в министерстве сообщили, что контроль водоохранной полосы ручья Акбулак на предмет незаконных врезок и несанкционированных сбросов проводится Есильской бассейновой инспекцией совместно с местными исполнительными органами и природоохранной полицией.

При этом на рассматриваемом участке, по данным ведомства, отсутствуют крупные промышленные предприятия, осуществляющие сброс производственных сточных вод.

В Министерстве экологии добавили, что работы по экологическому оздоровлению ручья Акбулак продолжаются совместно с Есильской бассейновой инспекцией, акиматом Астаны, ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» и РГП на ПХВ «Elorda Eco System». Мероприятия находятся на контроле уполномоченных государственных органов.

Ранее агентство сообщало, что жители Атырау жаловались на неприятный запах. В связи с этим филиал РГП «Казгидромет» по Атырауской области совместно с департаментом экологии Атырауской области отбирает пробы атмосферного воздуха для оценки его качества.