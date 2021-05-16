Жители ВКО в состоянии наркотического опьянения разъезжали по автотрассе

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции Бескарагайского РОП вблизи села Кара-Мурза была замечена автомашина марки ВАЗ-2107. Увидев полицейских водитель попытался скрыться в районе лесопосадки. В результате принятых мер данная машина была задержана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции ВКО.

В салоне находились два жителя села 1984 и 1982 годов рождения, которые, согласно акту освидетельствования, находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 608 КРКоб АП.

Кроме того в ходе осмотра транспортного средства в салоне машины были обнаружены и изъяты четыре самодельных горшка с растениями из семейства конобиноидных, согласно судебно-химической экспертизе, данные растения являются наркотическими. Один из задержанных рассказал, что они росли у него во дворе, и он их выкопал, чтобы пересадить в лесу.Созданной специальной следственно-оперативной группой одновременно в двух населенных пунктах были проведены обыски. У одного из фигурантов в гараже были обнаружены и изъяты три полиэтиленовых пакета с веществами растительного происхождения со специфическим запахом, согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются марихуаной.По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, на изъятые растения назначена судебно-химическая экспертиза.