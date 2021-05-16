13:25, 16 Май 2021 | GMT +6
Жители ВКО в состоянии наркотического опьянения разъезжали по автотрассе
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции Бескарагайского РОП вблизи села Кара-Мурза была замечена автомашина марки ВАЗ-2107. Увидев полицейских водитель попытался скрыться в районе лесопосадки. В результате принятых мер данная машина была задержана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции ВКО.
В салоне находились два жителя села 1984 и 1982 годов рождения, которые, согласно акту освидетельствования, находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 608 КРКоб АП.Кроме того в ходе осмотра транспортного средства в салоне машины были обнаружены и изъяты четыре самодельных горшка с растениями из семейства конобиноидных, согласно судебно-химической экспертизе, данные растения являются наркотическими. Один из задержанных рассказал, что они росли у него во дворе, и он их выкопал, чтобы пересадить в лесу.
Созданной специальной следственно-оперативной группой одновременно в двух населенных пунктах были проведены обыски. У одного из фигурантов в гараже были обнаружены и изъяты три полиэтиленовых пакета с веществами растительного происхождения со специфическим запахом, согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются марихуаной.
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, на изъятые растения назначена судебно-химическая экспертиза.