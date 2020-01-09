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Жители ВКО с особыми потребностями будут получать спецсредства на дому

9 Января 2020 10:22
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Жители ВКО с особыми потребностями будут получать спецсредства на дому

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил доставлять коляски и другие необходимые спецсредства на дом людям с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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В ходе посещения отдела занятости и социальных программ городаУсть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов побеседовал с людьми с особыми потребностями по вопросам обеспечения специальными средствами передвижения и обязательными гигиеническими средствами, а также дал управлению координации занятости и социальных программ несколько поручений.

В 2019 году креслами-колясками было обеспечено 1004 человека, а гигиеническими средствами 5,3 тыс. человек. Однако сейчас люди с инвалидностью могут получить различные необходимые товары, лишь придя в отделы занятости и социальных программ, что часто вызывает затруднения.

Глава региона предложил решить проблему и начать поставлять необходимые товары напрямую в дома получателей. Акимам городов и районов совместно с управлением координации занятости и социальных программ дано поручение актуализировать список получателей и подготовить график доставки поставляемых товаров, а также разработать пошаговый механизм доставки до адресатов инвалидных колясок и гигиенических средств.



Отметим, в этом году из областного бюджета выделено 16,4 млн тенге для приобретения 242 кресел-колясок, еще 648 колясок будет закуплено из республиканского бюджета на сумму 102,2 млн тенге. На закуп специальных гигиенических средств из республиканского бюджета предусмотрено 130,2 млн тенге, из средств бюджетов городов и районов 271,6 млн тенге. Данными средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации будут обеспечены 4649 жителей ВКО с особыми потребностями.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Социальная поддержка,
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