Жители ВКО проигнорировали предупреждение о лавинной опасности

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с 4 по 7 февраля объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

«Специалистами областного филиала «Казселезащиты» и спасателями ДЧС ВКО население было предупреждено об угрозе самопроизвольного схода лавин. Однако многие граждане направились отдыхать на ближайшие горные базы отдыха. Чтобы избежать несчастных случаев был организован профилактический рейд», - пояснили в пресс-службе.

В ходе мероприятия с отдыхающими были проведены инструктажи по мерам безопасного поведения в горах в лавиноопасное время. В рейде активное участие приняли волонтёры «Jas Otan», а также спасатели ОЧС Глубоковского района. Было охвачено более 500 человек а также спасатели продемонстрировали мастер-класс, как действовать, если человек попал под сход снежной массы.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время наступает в течение 3-5 суток после сильного снегопада, в оттепель после мороза и при сильном ветре. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

«Если лавина срывается, убегайте с ее пути в перпендикулярном к движению лавины направлении. Также можно укрыться за выступом скалы, в выемке. Нельзя прятаться за молодыми деревьями.Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. Быстро закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на ее поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже», - предупредили в ДЧС ВКО.