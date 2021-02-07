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    20:38, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Жители ВКО проигнорировали предупреждение о лавинной опасности

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с 4 по 7 февраля объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    «Специалистами областного филиала «Казселезащиты» и спасателями ДЧС ВКО население было предупреждено об угрозе самопроизвольного схода лавин. Однако многие граждане направились отдыхать на ближайшие горные базы отдыха. Чтобы избежать несчастных случаев был организован профилактический рейд», - пояснили в пресс-службе.

    В ходе мероприятия с отдыхающими были проведены инструктажи по мерам безопасного поведения в горах в лавиноопасное время. В рейде активное участие приняли волонтёры «Jas Otan», а также спасатели ОЧС Глубоковского района. Было охвачено более 500 человек а также спасатели продемонстрировали мастер-класс, как действовать, если человек попал под сход снежной массы.

    Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время наступает в течение 3-5 суток после сильного снегопада, в оттепель после мороза и при сильном ветре. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

    «Если лавина срывается, убегайте с ее пути в перпендикулярном к движению лавины направлении. Также можно укрыться за выступом скалы, в выемке. Нельзя прятаться за молодыми деревьями.Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. Быстро закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на ее поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже», - предупредили в ДЧС ВКО.

    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Безопасность
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