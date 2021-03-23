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    05:08, 23 Март 2021 | GMT +6

    Жители ВКО продолжают нарушать карантинные меры

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на штрафы, жители ВКО не соблюдают карантинные требования, в первую очередь это касается ношения масок. Об этом передает МИА «Кахинформ» со ссылкой на Semey News.

    Продолжает работу мобильная мониторинговая группа по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных правил, а также мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В состав группы входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

    Так, 21 марта в Восточно-Казахстанской области выявили более 20 нарушений ограничительного режима.
    В Усть-Каменогорске проверены 257 объектов, зарегистрировано 8 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области.

    В Семее проведены проверки по 329 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 282 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте).

    В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 2 нарушения (нахождение на рабочем месте без маски).
    В Глубоковском районе проверками охватили 121 объект предпринимательской деятельности, нарушений не зарегистрировано. В Бескарагайском районе мониторинговые группы провели 7 проверок на 23 объектах, в том числе 20 «тепловых точек». В Зайсанском районе 21 марта прошло 11 рейдов на 91 объекте.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
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