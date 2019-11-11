Жители ВКО могут проверить место прописки через мобильное приложение

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители ВКО могут проверить место прописки через приложение egovmobile. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Напомним, с 1 ноября в Казахстане отменили и исключили из реестра государственных услуг адресную справку. Теперь государственные органы, школы и медучреждения не имеют право требовать данный документ у граждан. Справку теперь нельзя получить ни через филиалы «Правительства для граждан», ни через портал электронного правительства. Однако в случае необходимости проверить место своей прописки можно на портале электронного правительства egov.kz или через приложение egovmobile», - говорится в сообщении.

Разработчики утверждают, что новое приложение egovmobile позволяет использовать электронно-цифровую подпись максимально удобно: имеющийся ЭЦП можно привязать к четырехзначному PIN-коду и встроенной биометрии вашего устройства.

Также в egovmobile доступна функция выпуска ЭЦП с самого мобильного приложения. На главной странице приложения представлены краткие инструкции для пользователя по работе с приложением, которые выполнены в виде историй, знакомых пользователям по социальным сетям.

В разделе «популярные услуги» выведены наиболее востребованные справки, с полным списком услуг можно ознакомиться, перейдя по ссылке «Все услуги» либо в разделе «Услуги».

В разделе «Профиль» отображается персональная информация из различных государственных баз данных о семье, личных документах, социальный статус, информация об участии в юридическом лице, информация об авто и недвижимости и т.д. Личные данные пользователя будут автоматически заполняться из личного кабинета eGov. Скачать мобильное приложение электронного правительства можно в Play Market и AppStore.

Что касается государственных органов, то они уже имеют доступ к данной информации посредством своих информационных систем, которые были интегрированы с базами данных МВД.

При этом, другие организации, в том числе частные компании, которым может понадобиться информация о прописке гражданина, смогут получить ее посредством сервиса третьих лиц на портале электронного правительства egov.kz. Это будет возможно только, если гражданин даст свое согласие посредством SMS на одноразовое получение сведений о своей прописке. Для получения такого SMS гражданин должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. Регистрацию можно провести самостоятельно. Для этого в «Личном кабинете» на портале egov.kz, в графе «Телефон» необходимо указать, либо изменить номер телефона и подтвердить действие своей ЭЦП, либо обратиться в любое отделение ЦОН. Услуга оказывается бесплатно и займет не более 5 минут.