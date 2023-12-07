Жители Вашингтона высоко оценили творчество казахстанских артистов

Жители Вашингтона получили возможность познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана в ходе проведенного яркого концерта фольклорно-этнографического ансамбля «ТУРАН» при организации Посольства Республики Казахстан в США и Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке компании Polymetal, передает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Музыкальный праздник был украшен известными и талантливыми казахстанскими артистами.

Фольклорно-этнографический ансамбль «ТУРАН» исполнил прекрасную музыку на традиционных казахских народных инструментах в своей новой программе «Bridge of Times» («Мост времен»), который включает классический и фольклорный жанры.

В ходе музыкального путешествия по сердцу Евразии были исполнены произведения: «Великий Туран — Вечность», «Шабыт», «Аққу», «Өртеке» (включен во Всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО), «Айттым салем Каламкас», «Земля казахов», «Қара жорға», «Көроғлы», «Ер Тұран» (гимн тюркского мира).

Оперные певцы Айгерима Алтынбек (сопрано, обладательница престижных наград и аспирантка Государственной консерватории имени Арриго Бойто в Италии), Расул Жармагамбетов (баритон, прославленный лауреат международных конкурсов и солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая), в сопровождении искусного концертмейстера Дины Мирмановой (талантливая пианистка, заслуженный лауреат международных конкурсов) исполнили произведения «Figaro Cavatina», «Ecco: Respiro Appena. Io Son L’umile Ancella», «THE DUO HANNA AND DANILO», «Bridge of Times», «Гимн кыпчаков» и другие.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев поприветствовал гостей мероприятия, дипломатический корпус и казахскую диаспору. Посол отметил, что данный вечер свидетельствует об успешном и продуктивном сотрудничестве Казахстана и США, в том числе в сфере культурного обмена.

Концерт представит публике разнообразную программу классической и фольклорной национальной музыки в исполнении лучших казахстанских артистов, который продемонстрирует казахстанское гостеприимство и дружбу.

Отечественные солисты отметили большой интерес местных жителей Вашингтона к искусству Казахстана и национальной культуре.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Представительница казахской диаспоры Дана Доменова рассказала, что родилась в Казахстане, но уже длительное время проживает в США. Данное мероприятие очень важно для нее, так как позволяет сохранить связь со своей Родиной. Дана отметила, что можно читать статьи о Казахстане или смотреть документальные фильмы, но это совершенно другой опыт и не идет ни в какое сравнение с личным присутствием на концерте, где можно в живую почувствовать истинное казахское культурное наследие.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Коренной житель США Скот Патнод рассказ, что ранее имел возможность посетить наш регион. Скот отметил, что имеет много друзей среди казахов, проживающих в Вашингтоне и среди американцев, которые жили и работали в Казахстане. «Я люблю Казахстан — это невероятная страна. Его традиционная и классическая музыка согревает сердца», — признался Скот.

Лорен Стробл и Бриджид О’Доннелл являются американскими школьниками, которые по американской образовательной программе обмена старшеклассниками «FLEX» («Future Leaders EXchange» — «Обмен будущими лидерами») в течение одного академического года (2022–2023гг.) обучались в Казахстане (г.Алматы).

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Лорен рассказала, что программа позволяет укрепить связи между двумя странами. У нее в Алматы осталось много друзей, и она в ближайшее время планирует вернуться в нашу страну на месяц. Казахстан очень гостеприимная страна, где ей понравилась национальная кухня — бешпармак, баурсаки и плов. Лорен отметила великолепный концерт, красивую национальную одежду, а также прекрасное звучание казахских музыкальных инструментов — домбы и кобыза. Находясь в Казахстане Лорен обучалась игре на домбре.

Бриджид также выбрала Казахстан для обучения, так как считает нашу страну одной из самых интересных в мире. Уникальность нашего государства связано с влиянием на него тюркского и исламского мира, монгольской и советской эпохи, что создало красивую казахскую культуру. Бриджид сообщила, что получила большой опыт и рекомендует другим посетить нашу страну, в том числе по программе обмена школьниками. Бриджит поделилась планами по продолжению изучения русского и казахского языков и в будущем хотела бы работать в сфере международного бизнеса, в том числе развивать экономические отношения с нашей страной и регионом в целом.

Казахстанские артисты в рамках визита в США также провели концерт в городе Феникс штата Аризоны по случаю 30-летия установления сотрудничества между Казахстаном и Национальной гвардией Аризоны в рамках «Программы партнерства штатов» (State Partnership Program, SPP).