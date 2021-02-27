Жители Узбекистана едва не замерзли на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли жителям Узбекистана, в машине которых сломался в мороз двигатель на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 25 февраля к капитану полиции Ерболу Узбекову и младшему лейтенанту полиции Куанышу Койшы патрульного экипажа «Тулпар-11» обратился водитель автомашины марки «Хово» и попросил помочь им поломкой автотранспорта.

«Водителем оказался 45-летний житель Алтыарикского района Ферганской области Республики Узбекистан Абдухамид Аллонов, который направлялся из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию за грузом. Однако на 318-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» у него сломался двигатель. Целый час простояли они с помощником без тепла и успели сильно замернуть, так как на улице был мороз до минус 35 градусов. За это время ни один водитель, который проезжал мимо, не поинтересовался, почему автомашина в такую непогоду стоит без запущенного двигателя», - рассказали в ведомстве.

Водитель и его напарник сильно замерзли, полицейские посадили их в служебную автомашину и отвезли в ближайшее кафе, где напоили чаем и накормили. Дальше они решили найти жесткую сцепку, чтобы безопастно дотащить автомобиль до ближайшей СТО. Приспособление пришлось искать еще час. Тогда полицейские сами сняли бампер, прекрепили туда жесткую сцепку и отбуксировали транспортное средство на СТО города Кокшетау.

«В ходе разговора 45-летний водитель сообщил полицейским, что он является им коллегой, отметил, что прослужил в правоохранительных органах ровно 25 лет и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Мужчина выразил огромную благодарность сотрудникам батальона патрульной полиции за проявленные человеческие качества, чувство долга и ответственность», - резюмировали в ведомстве.