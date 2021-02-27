Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Жители Узбекистана едва не замерзли на трассе в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
27 Февраля 2021, 11:18
Жители Узбекистана едва не замерзли на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли жителям Узбекистана, в машине которых сломался в мороз двигатель на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 25 февраля к капитану полиции Ерболу Узбекову и младшему лейтенанту полиции Куанышу Койшы патрульного экипажа «Тулпар-11» обратился водитель автомашины марки «Хово» и попросил помочь им поломкой автотранспорта.

«Водителем оказался 45-летний житель Алтыарикского района Ферганской области Республики Узбекистан Абдухамид Аллонов, который направлялся из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию за грузом. Однако на 318-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» у него сломался двигатель. Целый час простояли они с помощником без тепла и успели сильно замернуть, так как на улице был мороз до минус 35 градусов. За это время ни один водитель, который проезжал мимо, не поинтересовался, почему автомашина в такую непогоду стоит без запущенного двигателя», - рассказали в ведомстве.

Водитель и его напарник сильно замерзли, полицейские посадили их в служебную автомашину и отвезли в ближайшее кафе, где напоили чаем и накормили. Дальше они решили найти жесткую сцепку, чтобы безопастно дотащить автомобиль до ближайшей СТО. Приспособление пришлось искать еще час. Тогда полицейские сами сняли бампер, прекрепили туда жесткую сцепку и отбуксировали транспортное средство на СТО города Кокшетау.

«В ходе разговора 45-летний водитель сообщил полицейским, что он является им коллегой, отметил, что прослужил в правоохранительных органах ровно 25 лет и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Мужчина выразил огромную благодарность сотрудникам батальона патрульной полиции за проявленные человеческие качества, чувство долга и ответственность», - резюмировали в ведомстве.


Акмолинская область   Происшествия   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку