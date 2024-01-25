Жители Уральска остались без воды из-за аварии на трубопроводе

15 многоквартирных домов остались без воды из-за прорыва подземного трубопровода в Уральске, передает агентство Kazinform.

— 24 января в 9:00 в Уральске на пересечение улиц Ихсанова и Кердери, произошел порыв подземного трубопровода холодного водоснабжения (диаметр *400 мм). В результате без холодного водоснабжения остались 15 МЖД (количество абонентов 650). В ремонтно-восстановительных работах задействованы 20 человек и 8 единиц спецтехники ТОО «Батыс су арнасы», — говорится в сообщении акимата региона.

В свою очередь, генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов сообщил, что общий износ водопроводных сетей в городе составляет свыше 60% при общей протяженности в 477 километров