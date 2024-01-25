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    03:07, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Жители Уральска остались без воды из-за аварии на трубопроводе

    вода
    Фото: pixabay.com

    15 многоквартирных домов остались без воды из-за прорыва подземного трубопровода в Уральске, передает агентство Kazinform.

    — 24 января в 9:00 в Уральске на пересечение улиц Ихсанова и Кердери, произошел порыв подземного трубопровода холодного водоснабжения (диаметр *400 мм). В результате без холодного водоснабжения остались 15 МЖД (количество абонентов 650). В ремонтно-восстановительных работах задействованы 20 человек и 8 единиц спецтехники ТОО «Батыс су арнасы», — говорится в сообщении акимата региона.

    В свою очередь, генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов сообщил, что общий износ водопроводных сетей в городе составляет свыше 60% при общей протяженности в 477 километров

    — Чугунная труба была проложена в 1975 году, ремонтные работы на этом участке с тех пор не проводились, — заявил А. Аркенов.

    Теги:
    Уральск Регионы Казахстана Акимат Авария на теплосетях Западно-Казахстанская область
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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