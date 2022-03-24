Жители Улытау-Жезказганского региона обратились к Президенту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Улытау-Жезказганского региона и рабочие компании Kazakhmys Holding направили письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании народу Казахстана, Ваши слова о создании Улытауской области, центром которого будет город Жезказган, стали великим подарком для священной земли Улытау. Теперь настал новый период перерождения Улытау-Жезказганского региона. Население региона, ветераны, работники производства, молодежь выражают Вам признательность и огромную благодарность за данное решение. Вместе с нами сегодня радуются и в Жетысу, и на земле Абая, и в городе Капчагай, которому будет присвоено имя великого деятеля Д.А.Кунаева. Мы убеждены, что отныне это начало светлых дней и великих реформ Нового Казахстана», - говорится в письме, которое подписали более 11 тысяч работников Kazakhmys Holding и жители региона.

Подписавшие также подчеркнули важность рабочих визитов Главы государства. По итогам последних поездок в регион жители почувствовали новую струю развития. Это и проведение международного форума «Улытау-2019», и строительство культурно-исторического комплекса «Жошы-хан». Тогда К.Токаев сказал, что «Улытау – земля, хранящая в себе дух великих людей».

Напомним, Президент выступил с Посланием народу Казахстана 16 марта.



