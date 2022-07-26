Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Жители Туниса поддержали принятие новой конституции
26 Июля 2022 21:16

Жители Туниса поддержали принятие новой конституции

ТУНИС. КАЗИНФОРМ - Избирком Туниса сообщил, что граждане страны поддержали на референдуме новую конституцию, дающую президенту Каису Саиду значительно расширенные полномочия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

По официальным данным, 92 процента принявших участие в голосовании выступили за поправки в основной закон. При этом явка составила всего 27 процентов.

Ровно год назад президент Туниса приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. Этот шаг был назван критиками «переворотом», но был одобрен многими тунисцами, которые устали от политической элиты страны и затяжной экономической стагнации. По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.

Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем республики, и заявляет, что его новая политическая структура - это новая автократия в стране, которая в 2011 году положила начало демократическим протестам «арабской весны» в регионе.

Голосование за принятие новой конституции, предложенной президентом Кайсом Сайедом, началось в понедельник. Ожидается, что новый документ расширит полномочия исполнительной власти страны и уменьшит полномочия законодательной и судебной властей.


Кадр из видео





Новости по теме
Дикие обезьяны нападают на жителей японского города
Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления соглашения
Совбез ООН осудил приведшее к гибели мирных жителей нападение на севере Ирака
Читайте также
Дикие обезьяны нападают на жителей японского города
Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления соглашения
Совбез ООН осудил приведшее к гибели мирных жителей нападение на севере Ирака
Поставки газа по «Северному потоку-1» в ЕС будут сокращены вдвое
Афганистан призвали разорвать связи с террористическими организациями
Семье скончавшейся вакцинированной от КВИ женщины присудили $324 тыс. в Японии
Кит столкнулся с рыбацкой лодкой у берегов штата Массачусетс
Стрельба в наркологическом реабилитационном центре в Мексике – есть жертвы
Популярное
1 Таксист довез итальянку из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тыс. тенге
2 Газонаполнительная станция горит в Нур-Султане, есть пострадавшие
3 Спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана
4 Объявлены имена победителей фестиваля Tartyl Fest в Туркестане
5 Драка в акимате Нур-Султана: обе стороны конфликта подали заявление в полицию

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив