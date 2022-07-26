26 Июля 2022 21:16

Жители Туниса поддержали принятие новой конституции

ТУНИС. КАЗИНФОРМ - Избирком Туниса сообщил, что граждане страны поддержали на референдуме новую конституцию, дающую президенту Каису Саиду значительно расширенные полномочия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

По официальным данным, 92 процента принявших участие в голосовании выступили за поправки в основной закон. При этом явка составила всего 27 процентов.

Ровно год назад президент Туниса приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. Этот шаг был назван критиками «переворотом», но был одобрен многими тунисцами, которые устали от политической элиты страны и затяжной экономической стагнации. По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.

Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем республики, и заявляет, что его новая политическая структура - это новая автократия в стране, которая в 2011 году положила начало демократическим протестам «арабской весны» в регионе.

Голосование за принятие новой конституции, предложенной президентом Кайсом Сайедом, началось в понедельник. Ожидается, что новый документ расширит полномочия исполнительной власти страны и уменьшит полномочия законодательной и судебной властей.

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