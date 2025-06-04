Жители Темиртау жалуются на грязный воздух: почему Qarmet не снизил выбросы

Сенатор отметил, что сегодня АО «Qarmet» является одним из ключевых активов промышленности Казахстана и системообразующим работодателем в 8 моногородах. Но на фоне экономической мощи возникают серьезные экологические вопросы.

— Жители Темиртау и прилегающей территории годами живут в условиях повышенного загрязнения воздуха. На комбинат приходится более 80% выбросов по городу, около 210 тыс. тонн в год. Люди дышат грязным воздухом, жалуются на здоровье, при этом не имеют доступа к открытым и достоверным данным об экоситуации. Это усиливает общественное напряжение и недоверие. Еще в 2021 году в рамках совместного меморандума между Арселормиттал и Минэкологии было заявлено, что предприятие проведет модернизацию и снизит выбросы в окружающую среду на 30% до 2025 года. Отсюда вопрос, достигнуты ли эти цели? — спросил Ернур Айткенов.

Он также напомнил, что ранее предприятие заявило о необходимости выделения 985 млрд тенге для внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). Насколько компания готова обеспечить такие инвестиции, поинтересовался депутат.

По словам директора департамента по связям с государственными органами АО «Qarmet» Гульвиры Шаймерденовой, в 2021 году собственником компании был иностранный акционер, и действующее руководство приняло предприятие с «не очень хорошим историческим наследием», которое требует новых подходов.

Сегодня компанией разработана стратегия, предусмотрены комплексные мероприятия, которые решают вопросы экологизации всех проектов. Qarmet планирует сократить выбросы не на 30%, как заявлялось ранее, а на 35% к 2030 году.

— Теперь что касается меморандума, эта договоренность была с бывшими акционерами. Нами же разработана дорожная карта, запланированы мероприятия по реконструкции и модернизации производства. Чтобы внедрять НДТ, необходимо провести соответствующие подготовительные работы, строительно-монтажные. Нами определены подрядчики, проводится вся масштабная работа, которая нацелена закрыть в части обеспечения экологической безопасности в тех городах, где идет большая нагрузка, — сообщила Гульвира Шаймерденова.

Также месяц назад компания направила дорожную карту в Минэнерго по двум объектам — ТЭЦ-2 и ТЭЦ ПВС.