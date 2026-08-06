Жители Текели раскритиковали качество дорожного ремонта

В социальных сетях распространяется видео, на котором жители города Текели области Жетысу жалуются на качество дорожных ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автор публикации назвал укладку асфальта «издевательством над местными жителями», однако выразил надежду, что заказчик обратит внимание на ситуацию, а подрядная организация устранит все выявленные недостатки.

В комментариях под публикацией развернулось активное обсуждение. Многие пользователи отметили низкое качество выполненных работ и сообщили, что уже обратились в отдел ЖКХ с просьбой усилить контроль за ходом ремонта.

Как сообщил заместитель акима города Текели Ерлан Жетибаев, 5 августа под его председательством с участием представителей подрядной организации и технического надзора состоялся комиссионный выезд по факту ненадлежащего выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Пушкина.

— В настоящее время в городе Текели ведется реконструкция магистральных сетей водоснабжения. В ходе комиссионного обследования установлено, что отдельные участки асфальтобетонного покрытия выполнены с нарушением требований к качеству производства работ. По итогам выезда подрядной организации выдано уведомление об устранении выявленных недостатков в соответствии с требованиями действующих строительных норм и проектной документации, — сообщил Ерлан Жетибаев.

Он также отметил, что согласно проектной документации восстановление асфальтобетонного покрытия предусмотрено только траншейным способом — исключительно на участках, где проводились работы по вскрытию дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области за неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечены 219 должностных лиц, в том числе акимы, их заместители и руководители коммунальных служб.