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    Жители Текели раскритиковали качество дорожного ремонта

    В социальных сетях распространяется видео, на котором жители города Текели области Жетысу жалуются на качество дорожных ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дорога в Текели
    Кадр из видео

    Автор публикации назвал укладку асфальта «издевательством над местными жителями», однако выразил надежду, что заказчик обратит внимание на ситуацию, а подрядная организация устранит все выявленные недостатки.

    В комментариях под публикацией развернулось активное обсуждение. Многие пользователи отметили низкое качество выполненных работ и сообщили, что уже обратились в отдел ЖКХ с просьбой усилить контроль за ходом ремонта.

    Как сообщил заместитель акима города Текели Ерлан Жетибаев, 5 августа под его председательством с участием представителей подрядной организации и технического надзора состоялся комиссионный выезд по факту ненадлежащего выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Пушкина.

    — В настоящее время в городе Текели ведется реконструкция магистральных сетей водоснабжения. В ходе комиссионного обследования установлено, что отдельные участки асфальтобетонного покрытия выполнены с нарушением требований к качеству производства работ. По итогам выезда подрядной организации выдано уведомление об устранении выявленных недостатков в соответствии с требованиями действующих строительных норм и проектной документации, — сообщил Ерлан Жетибаев.

    Он также отметил, что согласно проектной документации восстановление асфальтобетонного покрытия предусмотрено только траншейным способом — исключительно на участках, где проводились работы по вскрытию дорожного полотна.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области за неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечены 219 должностных лиц, в том числе акимы, их заместители и руководители коммунальных служб.

    Регионы Казахстана Акимат Жалобы Ремонт дорог
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор