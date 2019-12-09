Жители Тараза сами смогут решать, как благоустроить родной город

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Тараза инициировал реализацию пилотного проекта «Бюджет участия» на 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, во всех местных СМИ и социальных сетях объявлено о начале реализации проекта по развитию и благоустройству территории областного центра с участием самих жителей.

«По инициативе и предложениям горожан будут приниматься проекты, направленные на благоустройство города, с учетом пожеланий населения, - пояснила руководитель пресс-службы городского акимата Гульбахрам Дуйсекова. – Горожане могут предлагать для реализации свои проекты стоимостью не более 15 млн тенге. Проекты должны соответствовать определенным категориям».

В горакимате пояснили, что проекты могут быть направлены на ремонтно-восстановительные работы мест общего пользования, детских площадок, обустройство тротуаров. Кроме того, можно предлагать установку во дворах многоэтажных домов детских и тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей, инвентаря общего пользования (скамейки, урны), дизайн креативных малых архитектурных форм, оформление декоративной подсветки жилых зданий.

Это может быть также озеленение улиц, дворов, освещение детских дворовых площадок и мест общего пользования, установка креативных остановочных комплексов, обустройство пешеходных зон, ограждений, контейнерных площадок, выгребных ям, ликвидация стихийных свалок.

Кроме того, горожанам предлагают продумать свои предложения по праздничному оформлению улиц и площадей областного центра к государственным и национальным праздникам.

«По итогам отбора соответствующие проекты будут вынесены на Интернет-ресурс акима города Тараза, чтобы сами жители проголосовали, определив актуальность и значимость для нашего города предложенных проектов. Жители города должны будут пройти авторизацию на Интернет-ресурсе акимата и проголосовать по представленным проектным предложениям в течение 30 календарных дней со дня начала процесса голосования. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте акима города Тараза в модуле «Бюджет участия», - пояснила Гульбахрам Дуйсекова.

Отмечается, что свои предложения можно выслать по электронной почте tz.budget@mail.ru до 1 февраля 2020 года включительно.