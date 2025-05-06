Жители Талгара выступили против приватизации городского стадиона

Видеообращение появилось на странице местного паблика.

— Обращаемся к акиму области Марату Султангазиеву от имени жителей Талгара. Мы бы хотели, чтобы наш стадион восстановили. Так как мы самиздесь занимаемся, и также с нас берут пример наши дети, — говорят жители на видеообращении.

По их словам, железобетонная конструкция стадиона находится в нормальном состоянии, хотя внешний вид пострадал из-за отсутствия косметического ремонта.

Жители просят не лишать их единственного доступного стадиона в городе для занятий бегом и футболом, где собираются как молодежь, так и пожилые люди.

Также сообщается, что ранее в городе прошло два собрания, на которых большинство талгарцев высказались против передачи стадиона частным инвесторам.

— В прошлых месяцах прошли два собрания по стадиону, где большинство талгарцев высказались против передачи. Теперь местные власти решили не обсуждать этот вопрос с жителями, а тихо провести собрание у себя в здании акимата сегодня, 5 мая, в кругу так называемого «Общественного совета, — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что ранее аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы заявлял, что в ближайшие 10 лет средств на ремонт стадиона не будет. При этом, как подчеркивают горожане, «на 300-метровый арбат со скамейками уже выделено более 400 миллионов тенге».

Стадион «Жастар» был построен в 2013 году. Сначала он находился на балансе городской ДЮСШ, затем был передан в ведение акимата.

В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию. Там заявили, что стадион «Жастар» в городе Талгаре планируется реконструировать с привлечением инвестиций.

— Однако вопрос о продаже объекта или передаче его в частную собственность не рассматривается. С учетом аварийного состояния стадиона, местные исполнительные органы предложили передать его в доверительное управление сроком на 39 лет. Это временная мера без права выкупа и полностью соответствует действующему законодательству, — сообщили в Алматинской области.

В акимате региона уверены, что такое решение позволит снизить нагрузку на бюджет и привлечь частные инвестиции для развития спортивной и культурной инфраструктуры.

Сообщается, что информация о продаже или передаче стадиона в частную собственность не соответствует действительности.

— По этому вопросу 15 марта, 5 апреля и 5 мая 2025 года были проведены общественные слушания в средней школе №6 на улице Карасай батыра. В них приняли участие жители города, государственные органы, инвесторы и представители общественности. Вопрос все еще находится на стадии обсуждения. Все предложения и мнения будут учтены. Принятые решения будут реализованы открыто и прозрачно, — добавили в акимате Алматинской области.

Ранее в Министерстве туризма и спорта Казахстана прокомментировали высказывание Михаила Шайдорова об отсутствии надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны.