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    14:26, 13 Май 2021 | GMT +6

    Жители столицы запустили челлендж «Посади свое дерево»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известно, что только 1 дерево за год может очистить воздух от 27 кг загрязнений. Заботясь о чистоте и здоровье, в рамках экологического месячника «Бірге Таза Қазақстан» жители столицы запустили челлендж «Посади свое дерево», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Зеленые насаждения и деревья – легкие нашей планеты, они очищают воздух от вредных загрязнений. 1 гектар деревьев лиственных пород задерживает до 100 тонн пыли.

    Руководствуясь этим, жители столицы запустили челлендж «Посади дерево», который активно поддержали городские обслуживающие организации - КСК и ОСИ.

    Горожане приобретают саженцы и высаживают их в своих дворах, около домов.

    Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник «Бірге - Таза Қазақстан». Со своей стороны акимат по поручению Главы государства массово озеленяет не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей города. Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию и создать места для времяпровождения горожан, но и смягчить климатические условия города.


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