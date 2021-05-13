Жители столицы запустили челлендж «Посади свое дерево»
Зеленые насаждения и деревья – легкие нашей планеты, они очищают воздух от вредных загрязнений. 1 гектар деревьев лиственных пород задерживает до 100 тонн пыли.
Руководствуясь этим, жители столицы запустили челлендж «Посади дерево», который активно поддержали городские обслуживающие организации - КСК и ОСИ.
Горожане приобретают саженцы и высаживают их в своих дворах, около домов.
Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник «Бірге - Таза Қазақстан». Со своей стороны акимат по поручению Главы государства массово озеленяет не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей города. Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию и создать места для времяпровождения горожан, но и смягчить климатические условия города.