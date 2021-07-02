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    15:54, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Жители столицы связали сердце в знак благодарности медикам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Любители вязания провели в Нур-Султане благотворительную акцию «Жүрек жылуы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В столичном амфитеатре провели мастер-классы для желающих вязать, любители вязания продемонстрировали свои работы и вместе связали большое сердце в знак благодарности медикам, стоящим на передовой в борьбе с пандемией.

    Участие в акции приняли как профессиональные мастера, так и новички в этом деле. Мероприятие было направлено на поддержку горожан в период карантина, утверждают организаторы. Участники встречи также своими руками связали одежду для пациентов столичной больницы.

    А большое вязаное сердце, посвященное медработникам, в будущем украсит один из районов столицы.

    «Особенностью мероприятия является участие в нем людей с ограниченными возможностями и психосоциальными расстройствами. Несмотря на проблемы со здоровьем данная категория людей получает возможность зарабатывать деньги, научившись вязать изделия», - сообщили организаторы.

    Кроме того, в рамках акции прошел конкурс на «Лучшее вязаное изделие», победителей наградили памятными подарками.

    Отметим, акция проводилась с соблюдением саннорм. Вход на мероприятие осуществлялся через приложение «Ashyq».


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