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    02:08, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Жители столицы с «красным» и «желтым» статусами продолжают ездить в Акмолинскую область

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За пять дней с 22 по 27 июня на объектах, работающих по приложению ASHYQ в Акмолинской области, было выявлено восемь нарушителей домашнего карантина, из них четверо с «красным» статусом и четверо – с «желтым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, наибольшее количество нарушителей выявлено в Бурабайском районе.

    «Двое посетителей с «красным» и двое с «желтым» статусами были выявлены при посещении ЦОНа. Аналогичное нарушение выявлено в Жаркаинском районе, где один посетитель с «желтым» статусом обнаружен при входе в ЦОН», – отметили в ведомстве.

    Выгрузка данных ASHYQ за неделю показывает, что среди нарушителей часто встречаются жители столицы, которые перемещаются по Акмолинской области. Так, на объектах общественного питания региона выявлены два жителя города Нур-Султан с «красным» статусом.

    «К примеру, в городе Кокшетау при посещении кафе-бар «Пинта» выявлен посетитель с «красным» статусом, который является жителем столицы. Второй житель столицы с «красным» статусом, который хотел пройти в кафе-бар «Шансон», выявлен в городе Степногорске. В Целиноградском районе при посещении кафе «Фазенда» был выявлен житель города Нур-Султан с «желтым» статусом», – добавили в ведомстве.

    По словам санврачей, нарушителей режима самоизоляции Бурабайского района привлекут к административной ответственности после завершения ими домашнего карантина. Для принятия мер по месту жительства в отношении жителей столицы также направлена информация в департамент санэпидконтроля города Нур-Султан.

    Напомним, что нарушителям с «красным» статусом, согласно ст. 452 КоАП РК, грозит штраф в размере 30 МРП или 87 510 тенге.

    Всего с начала реализации проекта ASHYQ при входе на объекты предпринимательства в Акмолинской области «красный» статус выявлен у 41 посетителя, «желтый» – у 79.


    Теги:
    Коронавирус в РК Регионы Казахстана Акмолинская область
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