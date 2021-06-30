Жители столицы с «красным» и «желтым» статусами продолжают ездить в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За пять дней с 22 по 27 июня на объектах, работающих по приложению ASHYQ в Акмолинской области, было выявлено восемь нарушителей домашнего карантина, из них четверо с «красным» статусом и четверо – с «желтым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, наибольшее количество нарушителей выявлено в Бурабайском районе.

«Двое посетителей с «красным» и двое с «желтым» статусами были выявлены при посещении ЦОНа. Аналогичное нарушение выявлено в Жаркаинском районе, где один посетитель с «желтым» статусом обнаружен при входе в ЦОН», – отметили в ведомстве.

Выгрузка данных ASHYQ за неделю показывает, что среди нарушителей часто встречаются жители столицы, которые перемещаются по Акмолинской области. Так, на объектах общественного питания региона выявлены два жителя города Нур-Султан с «красным» статусом.

«К примеру, в городе Кокшетау при посещении кафе-бар «Пинта» выявлен посетитель с «красным» статусом, который является жителем столицы. Второй житель столицы с «красным» статусом, который хотел пройти в кафе-бар «Шансон», выявлен в городе Степногорске. В Целиноградском районе при посещении кафе «Фазенда» был выявлен житель города Нур-Султан с «желтым» статусом», – добавили в ведомстве.

По словам санврачей, нарушителей режима самоизоляции Бурабайского района привлекут к административной ответственности после завершения ими домашнего карантина. Для принятия мер по месту жительства в отношении жителей столицы также направлена информация в департамент санэпидконтроля города Нур-Султан.

Напомним, что нарушителям с «красным» статусом, согласно ст. 452 КоАП РК, грозит штраф в размере 30 МРП или 87 510 тенге.

Всего с начала реализации проекта ASHYQ при входе на объекты предпринимательства в Акмолинской области «красный» статус выявлен у 41 посетителя, «желтый» – у 79.



