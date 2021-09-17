Жители столицы проведут субботник на территории озера Малый Талдыколь
Экологи решили провести мероприятие, чтобы очистить прибрежный район водоема от различных отходов и мусора. На субботник приглашаются представители общественности, государственных и частных компаний, а также все неравнодушные жители столицы.
Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана и акимат района Есиль г. Нур-Султан обеспечат участников субботника мешками, перчатками и инвентарем для сбора мусора. Ранее неоднократно поднимался вопрос необходимости прекращения осушения системы водно-болотного комплекса озер Талдыколь, который обеспечивает баланс естественных процессов в окружающей среде.
В течение последних месяцев регулярно проводятся экологические мероприятия возле озера Талдыколь. Это уже привлекло большое количество волонтеров. У большинства интерес появился после прилета на озеро краснокнижных фламинго.