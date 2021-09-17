Жители столицы проведут субботник на территории озера Малый Талдыколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 сентября в 12:00 часов пройдет субботник на территории озера Малый Талдыколь, экологи приурочили его ко всемирному дню чистоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия Казахстана.

Экологи решили провести мероприятие, чтобы очистить прибрежный район водоема от различных отходов и мусора. На субботник приглашаются представители общественности, государственных и частных компаний, а также все неравнодушные жители столицы.

Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана и акимат района Есиль г. Нур-Султан обеспечат участников субботника мешками, перчатками и инвентарем для сбора мусора. Ранее неоднократно поднимался вопрос необходимости прекращения осушения системы водно-болотного комплекса озер Талдыколь, который обеспечивает баланс естественных процессов в окружающей среде.

В течение последних месяцев регулярно проводятся экологические мероприятия возле озера Талдыколь. Это уже привлекло большое количество волонтеров. У большинства интерес появился после прилета на озеро краснокнижных фламинго.