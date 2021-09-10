Жители столицы призывают граждан получить прививку от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы призывают население страны поскорее пройти вакцинацию, чтобы обезопасить не только свое, но и здоровье окружающих. Таким образом сформируется коллективный иммунитет, что даст возможность вернуться к доковидной жизни без карантинов и ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу акимата Нур-Султана.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице все еще неоднозначная.

Количество инфицированных также велико. Несмотря на снижение роста числа заражений COVID-19, Нур-Султан остается в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. В этих условиях единственным гарантированным выходом из ситуации является вакцинация.

«Почти два года длится пандемия. Не было уже надежды, но благодаря вакцине она появилась, и я уже не переживаю за безопасность и здоровье своей семьи. Я могу с ними наконец свободно гулять по парку, к примеру», - рассказал житель Нур-Султана Марлен Азаматулы.

Пандемия сказалась и на работе сферы услуг. Вынужденные карантинные ограничения повлияли и на уровень доходов не только объектов предпринимательства, но и их сотрудников. Работники заведений общепита столицы также призывают граждан как можно скорее пройти вакцинацию и вернуться к нормальной жизни.

«Благодаря вакцине мы можем не переживать за здоровье наших дорогих посетителей и свое тоже. Очень надеемся и верим, что в скором времени мы сможем работать без каких-либо ограничений, на полную мощность», - поделилась официантка кафе «Коктем» Зинаида Тимошина.

Огромный удар с начала пандемии приняли на себя врачи и медсестры.

Работники медучреждений вот уже второй год ежедневно борются за здоровье и жизни пациентов. Теперь, когда наконец появилось такое мощное оружие, как вакцина, они призывают скорее воспользоваться защитой от опасной инфекции.

«Вакцинация – единственный выход в данной ситуации. Только вакцинация от коронавирусной инфекции может гарантировать нам безопасность и возвращение к нормальной жизни. Я призываю всех объединиться и сформировать коллективный иммунитет», - сказала терапевт городской поликлиники №7 Алия Ускенбекова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день первый компонент вакцины против COVID-19 в столице получили 417 913 граждан, а полную иммунизацию прошли свыше 358 тысяч человек.



