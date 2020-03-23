Жители столицы поют гимн с балконов на домашнем карантине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане переняли «итальянский способ» поднятия духа в самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Музыкальный флешмоб в одном из столичных жилых комплексов попал на видео, передает МИА «Казинформ».

Видеоролик, в котором жильцы жилого комплекса «Меруерт» поют гимн Казахстана, опубликовала пользовательница Facebook Saule Kaissar.

«Сижу, как и многие столичные жители взаперти, в квартире и слышу возгласы и свист людей. Оказывается, соседи вышли на балконы и просто в поддержку друг друга пели песни и подбадривали как могли. Честно говоря, в этот момент было и немного весело и одновременно грустно от происходящего. Мы заперты в своих клетушках, коробочках и остается только верить, надеяться и ждать. Мы продержались как могли... Осталось еще 3 недели», - написала Сауле.







Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 часов официально введен карантин.

О том, как итальянцы борются с коронавирусом при помощи пения, читайте здесь.