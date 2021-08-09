Жители столицы отдают неисправную технику на переработку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане уже четвертый год реализуется бесплатный экологический проект «Clean Taxi», оказывающий услуги по бесплатному вывозу изношенной электробытовой техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Данный проект реализован при поддержке столичного управления охраны окружающей среды и природопользования. Он позволяет жителям безвозмездно отдавать в переработку неисправные телевизоры, холодильники, мелкую бытовую технику и многое другое. Достаточно позвонить в службу Clean Taxi, которое выедет по адресу и вывезет ненужную технику.

На сегодняшний день в столице установлены 72 контейнера для сбора электробытовых отходов. По 18 контейнеров в каждом районе столицы. Выемка из контейнера для сбора производится раз в две недели, по мере заполнения. За каждым из них закреплены свои мастера участков, которые оповещают службу о том, что резервуар полный и необходимо приехать, и вывезти отработанную технику.

В мае текущего года запустилась социальная мастерская по разбору электронного и электрического оборудования. Именно сюда отправляется весь электрохлам после вывоза. Здесь каждый электроприбор разбирается на составляющие компоненты: металл, пластик, стекло, платы.

В рамках социального проекта трудоустроены 15 человек.