+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жители столицы отдают неисправную технику на переработку

9 Августа 2021 16:13
Поделиться:
Жители столицы отдают неисправную технику на переработку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане уже четвертый год реализуется бесплатный экологический проект «Clean Taxi», оказывающий услуги по бесплатному вывозу изношенной электробытовой техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Новости по теме
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона Обязательна ли вакцинация для студентов Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане

Данный проект реализован при поддержке столичного управления охраны окружающей среды и природопользования. Он позволяет жителям безвозмездно отдавать в переработку неисправные телевизоры, холодильники, мелкую бытовую технику и многое другое. Достаточно позвонить в службу Clean Taxi, которое выедет по адресу и вывезет ненужную технику.

На сегодняшний день в столице установлены 72 контейнера для сбора электробытовых отходов. По 18 контейнеров в каждом районе столицы. Выемка из контейнера для сбора производится раз в две недели, по мере заполнения. За каждым из них закреплены свои мастера участков, которые оповещают службу о том, что резервуар полный и необходимо приехать, и вывезти отработанную технику.

В мае текущего года запустилась социальная мастерская по разбору электронного и электрического оборудования. Именно сюда отправляется весь электрохлам после вывоза. Здесь каждый электроприбор разбирается на составляющие компоненты: металл, пластик, стекло, платы.
В рамках социального проекта трудоустроены 15 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Экология   #Акимат   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона
Обязательна ли вакцинация для студентов
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Популярное
1 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
4 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
5 Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
6 Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Читайте также
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
От айфона до миллиона: как павлодарцев мотивируют на прививку от коронавируса
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив