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Жители столицы могут заказывать еду онлайн в период карантина

19 Марта 2020 13:15
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Жители столицы могут заказывать еду онлайн в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Нур-Султана во время карантинного периода могут заказать еду с доставкой на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Максимально организована система онлайн-заказов и формат доставки еды. Сегодня всеми объектами общественного питания разработан спецплан, чтобы горожане могли в режиме онлайн заказывать еду и доставку на дом», - сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен в ходе брифинга в СЦК.

По последним данным в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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