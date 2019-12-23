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Жители столицы могут внести предложения по благоустройству скверов

23 Декабря 2019 12:40
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Жители столицы могут внести предложения по благоустройству скверов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоустройство скверов в жилых массивах Нур-Султана вынесли на обсуждение общественности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Акимат столичного района «Есиль» и Управление охраны окружающей среды и природопользования запланировали на следующий год благоустройство нескольких скверов в жилых массивах «Пригородный» и «Уркер». Предложения и замечания по этому вопросу могут внести и жители города. Обсуждение намеченных работ проводится в открытом формате.

«В 2020 году акиматом района «Есиль» запланировано благоустройство скверов в жилом массиве «Пригородный» по улице Арнасай и перед ЖК «Жансая». Для нас важно мнение каждого жителя, поэтому мы проводим общественные обсуждения, где горожане смогут внести свои предложения, обсудить их со специалистами», - сообщили в акимате района «Есиль»

Еще в нескольких скверах, расположенных в жилом массиве «Уркер», работы по благоустройству проведет Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан. В частности, благоустройство намечено в квадрате улиц Айгыржал, Мади, Жанатай батыра и Исатай батыра, а также на пересечении улиц С. Кожанулы и Р. Есимжановой, Доспамбет жырау и Жанатай батыра.

Первые общественные обсуждения состоялись в средней школе №24.

«Центром урбанистики совместно с акиматом района Есиль провели общественное обсуждение благоустройства сквера в ЖМ «Пригородный». Встреча прошла плодотворно, порадовала активность жителей. Берем такой формат за хорошую практику», - сообщил главный инспектор аппарата акима района «Есиль» Руслан Конакбаев.

Следующие общественные обсуждения благоустройства скверов в квадрате улиц Айгыржал, Мади, Жанатай батыра и Исатай батыра, а также на пересечении улиц С. Кожанулы и Р. Есимжановой, Доспамбет жырау и Жанатай батыра пройдут 28 декабря в 10:00 в средней школе № 69.

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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