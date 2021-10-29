Жители столицы могут свободно выбрать поликлинику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовала прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как рассказали на онлайн-брифинге ОСМС: о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании прикрепление к поликлиникам», такие мероприятия проводятся в течение 2-х месяцев в период с 15 сентября по 15 ноября.

На сегодня жители столицы имеют возможность прикрепиться к 36 медицинским организациям, чтобы обслуживаться в рамках медицинского страхования. Среди них 18 государственной и 18 частной формы собственности.

«Несомненным плюсом для граждан является то, что во время прикрепительной кампании пациенты могут прикрепиться, как и в государственные, так и в частные медорганизации, которые имеют договор с Фондом», - прокомментировал директор столичного филиала Фонда Медстрахования Нурлыбек Кабдыкапаров.

Стоит отметить, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2022 года. Свободный выбор специалиста осуществляется по месту прикрепления, с учетом количества прикрепленного населения на участке. Отказ в прикреплении возможен гражданину, проживающему не в зоне обслуживания, закрепленной за данной организацией ПМСП, если поликлиника перегружена. По существующим нормативам, на участке у врача общей практики должно быть не более 1700 пациентов.

Численность прикрепленного населения на 30 сентября 2021 года в ПМСП г. Нур-Султан по данным портала Регистр прикрепленного населения составила 1 266 190 человек.

Если говорить о новшествах и изменениях в правилах прикрепления, то теперь трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, могут прикрепиться к медорганизации на основании договора добровольного медицинского страхования (ДМС) на услуги ПМСП. Для прикрепления им необходимо лично обратиться в медицинское учреждение с заявлением.

Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных ФСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

Прикрепление граждан к поликлинике очень важно для участия в системе обязательного социального медицинского страхования. Ведь именно через поликлинику можно получить все необходимые медицинские услуги по пакету ОСМС.

Для получения более подробной информации можно оставлять обращения через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz , Saqtandyry-bot в Telegram.