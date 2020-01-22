Жители столицы могут принять участие в разработке мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы могут принять участие в разработке концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» через городской акселератор развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Предложения, к примеру, по строительству социальных объектов (школы, медцентры, детсады и т.д), по расширению проезжей части, увеличению велодорожек, развитию полицентричности можно отправлять на официальный сайт акселератора www.nursultansmartaccelerator.com. Также любой житель столицы может участвовать в собраниях и обсуждениях мастер-плана.

Кроме этого, акселератор развития города также продолжает активную работу по трем направлениям: сфера ЖКХ, вопросы санитарной очистки города (озеленение) и общественного транспорта. Реализация идей, полученных от жителей и участников акселератора, позволила сократить интервал и время проезда общественного транспорта, снять перегруженность на некоторых маршрутах: к примеру, на перекрёстке ул. С.Сейфуллина и Ш. Валиханова на 46% снизились заторы. Кроме этого, предложены идеи для внедрения единой нормы по саночистке и созданию единой онлайн-площадки, объединяющую всех участников жилищно-правовых отношений и т.д.

«В рамках реализации концепции «Слышащего государства» жители города по примеру проекта «Бюджет участия» сами будут предлагать и говорить, что в первую очередь нужно открыть в их центре. Город будет развиваться так, чтобы в каждом центре была своя полицентричность, чтобы ради получения каких-либо услуг не нужно было ехать в другую сторону города. Площадка акселератора позволит усилить обратную связь с горожанами и реализовать их идеи и предложения, воплотить проекты в жизнь. Мы хотим, чтобы площадка акселератора максимально была вовлечёна в обсуждение и реализацию концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город. Программа развития общественных пространств является важной в концепции города для людей, чтобы город был удобным для пешеходов, чтобы горожане могли проводить свободное время с пользой для здоровья. Для этого будем создавать все необходимые условия», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.