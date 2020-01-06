Жители столицы могут принять участие в обсуждении дизайн-кода города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астанагенплан» принимает предложения от горожан по дизайн-коду столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В течение трех месяцев «Астанагенплан» будет принимать отзывы и предложения относительно разработки дизайн-кода столицы от горожан и экспертного сообщества. Отзывы и предложения можно направлять на электронный адрес astanagenplan@mail.ru.

Столичное Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений напоминает, что дизайн-код является сводом правил и рекомендаций по формированию архитектурного облика столицы, совершенствования дизайна и эстетики городской среды.

По словам специалистов, в дизайн-коде разработаны правила и сформулированы рекомендации, которые позволят устранить последствия практики бессистемного, хаотичного формирования пространства и объектов городской среды, внести определенный порядок и эстетическую направленность в процесс проектирования и застройки улиц и площадей города.

Параметры единого архитектурного стиля прописаны в Законе РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», где указана необходимость создания подобного документа для всех городов республиканского значения и областных центров.

Отмечается, на практике единый дизайн-код принят пока только в Нур-Султане.