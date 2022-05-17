Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Жители столицы могут получить сведения об участке голосования онлайн

    17 Мая 2022, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат города Нур-Султана предоставляет возможность гражданам получать сведения о своем участке голосования в режиме реального времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Уважаемые жители столицы! Просим Вас реализовать конституционное право, приняв участие в республиканском референдуме. Ваш голос важен! Ждем вас на участках голосования», - обратились к астанчанам на сайте акимата столицы.

    Информацию о своем участке голосования можно уточнить на следующих ресурсах:

    официальный веб-сервис , чат-бот в Telegram , мобильное приложение «SmartAstana» в разделе «Городские услуги»: Android , iOS , Единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.

    Основанием для включения гражданина в список, имеющих право участвовать в референдуме на конкретном участке голосования является факт его регистрации по месту жительства, на территории указанного участка голосования. Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал «электронного правительства» egov.kz в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Конституция Общество Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски