Жители столицы массово начали сдавать тесты на коронавирус
НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы массово начали сдавать тесты на наличие КВИ. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Люди, услышав, что кто-то из близких заболел или на работе - массово начинают целыми коллективами, целые семьями, подъездами сдавать анализы, тем самым создают нагрузку на соответствующие службы», - сказала Сауле Кисикова, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.
Поэтому, по ее словам, образуются очереди.
«Лаборатории работают в круглосуточном режиме, аппараты тоже выходят из строя. Есть санитарные нормы, согласно которым лаборатории должны проводить санитарные обработки. В одной из наших крупных лабораторий одномоментно вышли из строя 20 сотрудников, которые тоже заразились данной инфекцией. Поэтому, мы просим, сразу не паниковать и сдавать анализы», - подчеркнула Сауле Кисикова.
Спикер добавила, что надо, в первую очередь, соблюдать все необходимые инструкции. Если в семье выявлен КВИ, надо самоизолироваться, соблюдать масочный режим и использовать отдельную посуду.
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