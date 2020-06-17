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Жители столицы массово начали сдавать тесты на коронавирус

17 Июня 2020 16:44
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Жители столицы массово начали сдавать тесты на коронавирус

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы массово начали сдавать тесты на наличие КВИ. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Люди, услышав, что кто-то из близких заболел или на работе - массово начинают целыми коллективами, целые семьями, подъездами сдавать анализы, тем самым создают нагрузку на соответствующие службы», - сказала Сауле Кисикова, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Поэтому, по ее словам, образуются очереди.

«Лаборатории работают в круглосуточном режиме, аппараты тоже выходят из строя. Есть санитарные нормы, согласно которым лаборатории должны проводить санитарные обработки. В одной из наших крупных лабораторий одномоментно вышли из строя 20 сотрудников, которые тоже заразились данной инфекцией. Поэтому, мы просим, сразу не паниковать и сдавать анализы», - подчеркнула Сауле Кисикова.

Спикер добавила, что надо, в первую очередь, соблюдать все необходимые инструкции. Если в семье выявлен КВИ, надо самоизолироваться, соблюдать масочный режим и использовать отдельную посуду.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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