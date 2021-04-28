Жители столицы активно вакцинируются казахстанской вакциной QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прививочных пунктах медучреждений столицы горожане активно получают вакцину отечественного производства QazVac, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

К примеру, прививочный пункт торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» состоит из трех комнат и зала ожидания. Человек, пришедший на прививку, в первую очередь проходит осмотр врача.

Медработник задает несколько вопросов, касающихся здоровья пациента, проверяет его состояние: измеряет артериальное давление и температуру тела, проводит осмотр горла.

Отечественная вакцина QazCovid-In, выпускаемая под брендом QazVac, включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Она создана на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Вакцина формирует устойчивый иммунитет против коронавирусной инфекции. Доказана ее безопасность и преимущество перед другими вакцинами. QazVac не вызывает вакциноассоциированных заболеваний.

Эффективность двухкомпонентной вакцины QazVac продемонстрировала 96% после клинических испытаний. По данным министра здравоохранения, на сегодняшний день каждый двадцатый наш соотечественник вакцинирован против коронавируса. Одним из преимуществ отечественной вакцины являются условия ее хранения. Если вакцина «Sputnik V» хранится в холодильнике при температуре -18 градусов, то QazVac - при температуре 2-8 градусов.

«Я специально ждал казахстанскую вакцину и сегодня пришел получить ее. Я думаю, что ученые, представители биологической безопасности разработали вакцину QazVac на очень высоком уровне. После вакцинации я не заметил никаких побочных эффектов. Чувствую себя хорошо», - отметил астанчанин Арын Орсариев.

Сегодня в столице действует около 100 прививочных пунктов. Созданы все условия для вакцинации жителей города. Кроме того, открыты прививочные пункты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Керуен», «Хан Шатыр». Жители города активно вакцинируются против опасного вируса.

Отметим, что по состоянию на 27 апреля в столице против коронавируса привито около 95 тысяч человек. Среди них жители и гости города, деятели культуры и искусства.



