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Жители столичного ЖМ «Уркер» проходят опрос по автобусным маршрутам

21 Февраля 2022 16:52
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Жители столичного ЖМ «Уркер» проходят опрос по автобусным маршрутам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители жилого массива «Уркер» проходят опрос, касающийся автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г. Нур-султан.

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ТОО «City Transportation Systems» обратилось к жителям ЖМ «Уркер» с просьбой пройти опрос, в связи с изменением схемы движения маршрута №45 без заезда по ул. Байганина, Есимжановой и Руставелли.

Отметим, что при изменении схемы маршрут будет курсировать прямо по шоссе Коргалжын.

Опрос проводится с 21 по 23 февраля текущего года.

Напомним, 11 февраля маршрут №45 был запущен по ул. Байганина, Руставелли и Есимжановой для большего охвата жилого массива «Уркер». Это решение является временным, так как в весенне-летний период инфраструктура на данном участке не соответствует нормам безопасности (плохое дорожное покрытие, подтопление дороги).

Для того, чтобы пройти опрос, необходимо перейти по ссылке в шапке профиля или сториз на странице @cts_kz


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Дороги  
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