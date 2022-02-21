Жители столичного ЖМ «Уркер» проходят опрос по автобусным маршрутам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители жилого массива «Уркер» проходят опрос, касающийся автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г. Нур-султан.
ТОО «City Transportation Systems» обратилось к жителям ЖМ «Уркер» с просьбой пройти опрос, в связи с изменением схемы движения маршрута №45 без заезда по ул. Байганина, Есимжановой и Руставелли.
Отметим, что при изменении схемы маршрут будет курсировать прямо по шоссе Коргалжын.
Опрос проводится с 21 по 23 февраля текущего года.
Напомним, 11 февраля маршрут №45 был запущен по ул. Байганина, Руставелли и Есимжановой для большего охвата жилого массива «Уркер». Это решение является временным, так как в весенне-летний период инфраструктура на данном участке не соответствует нормам безопасности (плохое дорожное покрытие, подтопление дороги).
Для того, чтобы пройти опрос, необходимо перейти по ссылке в шапке профиля или сториз на странице @cts_kz
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