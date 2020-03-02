Жители столичного ЖК пожаловались акиму на упадочное состояние фасада дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители жилых комплексов «Инфинити 1» и «Инфинити 2» пожаловались акиму столицы Алтаю Кульгинову на упадочное состояние фасада дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Алтай Сейдирович!!! Обращаются к вам жильцы ЖК «Инфинити 1» и ЖК «Инфинити 2» (по адресу Кабанбай-батыра 40 и 42) по поводу сильного дефектного состояния фасадов наших жилых комплексов. Наши дома введены в эксплуатацию в декабре 2011 года. Застройщик ТОО «Альянсстройинвест». С момента заселения мы видим проблему нашего фасада, который ежегодно приходит в упадок. Бесконечные обращения в ТОО «Альянстройинвест» не привели ни к каким результатам. В связи с чем нами проведено техобследование в 2017 году, где выявлены нарушения навесного фасада, технологии возведения фасада», - написала в Facebook пользователь Шолпан Дакпиртова.

По ее словам, 19 декабря 2018 года жителями поданы судебные иски о понуждении Альянстройинвеста к демонтажу аварийного фасада с последующей заменой на безопасный фасад.

«Вступившими в законную силу судебными актами (решение суда первой инстанции, аппеляционной инстанции, кассационной инстанции) вина застройщика в нарушении технологии возведения навесного вентилируемого фасада установлена, застройщик обязан демонтировать и произвести демонтаж с последующим монтажом. Однако со стороны застройщика никаких действий по исполнению суда не ведется. Состояние фасада с каждым ветром ухудшается, создается угроза падения и массового обрушения.

В пресс-службе столичного акимата ответили, что управлением контроля и качества городской среды города Нур-Султан (далее – управление) была проведена внеплановая проверка в отношении застройщика вышеуказанных жилых домов ТОО «Альянсстройинвест», по результатам которого был привлечен к административной ответственности, материалы были направлены в судебные органы.

«Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана ТОО «Альянсстройинвест» привлечен к административной ответственности и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа с лишением государственной лицензии на строительно–монтажные работы. В свою очередь необходимо отметить, что местные исполнительные органы могут оказать содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ фасада в рамках «Государственная программа жилищно-коммунального развития Нурлы жер 2020-2025 годы», за счет возвратных средств», - сообщили в акимате.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ в рамках вышеуказанной программы, необходимо провести общее собрание собственников помещений квартир и рассмотреть на повестке данный вопрос.

В акимате дополнительно сообщили, что сотрудниками управления 2 сентября 2019 года по данным адресам было проведено собрание, в ходе которого были даны разъяснения в части обязанности жителей и органа управления объектом кондоминиума, а также были даны разъяснения осуществления реализации принципа модернизации жилого фонда, в рамках которого можно провести ремонтные работы фасада данного дома. На собрании приняли участие только 11 человек (собственники).

«Местные исполнительные органы в лице управления, аппарата акима района Есиль и ТОО «Оркен кала», готовы принять участие на собрании собственников помещении (квартир), для дополнительного разъяснении осуществления принципа модернизации жилого фонда. Относительно решение суда вступившее в законную силу в части о понуждении ТОО «Альянсстройинвест» к демонтажу фасада с последующей заменой на другой материал сообщаем, что контроль по исполнению судебных актов, является прерогативой департамента по исполнению судебных актов города Нур-Султан», - заключили в пресс-службе.